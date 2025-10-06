Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज व 20 जिलों में येलो अलर्ट,गिरेंगे ओले

राजस्थान में आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज व 20 जिलों में येलो अलर्ट,गिरेंगे ओले

जयपुर

image

Poonam Sharma

Oct 06, 2025

मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर(Jaipur Rain) समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चने के आकार के ओले(Hailstorm ) गिरे। जिसके बाद मौसम विभाग (IMD)ने आज अगले 24 घंटे में मेघगर्जन के साथ ओले गिरने, तेज आंधी के साथ भारी बारिश(Rajasthan Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है। जिसमें अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्री-गंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

06 Oct 2025 12:13 pm

