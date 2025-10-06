राजस्थान में आज 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज व 20 जिलों में येलो अलर्ट,गिरेंगे ओले

मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर(Jaipur Rain) समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चने के आकार के ओले(Hailstorm ) गिरे। जिसके बाद मौसम विभाग (IMD)ने आज अगले 24 घंटे में मेघगर्जन के साथ ओले गिरने, तेज आंधी के साथ भारी बारिश(Rajasthan Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है। जिसमें अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्री-गंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।