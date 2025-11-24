Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Patrika National Book Fair 2025 का समापन, ‘कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता’ पुस्तक पर संवाद Rajasthan Patrika

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Nov 24, 2025

Jaipur जयपुर के जवाहर कला केंद्र Jawahar Kala Kendra के शिल्पग्राम में आयोजित नौ दिवसीय पत्रिका नेशनल बुक फेयर Patrika National Book Fair का रविवार को समापन हुआ। सेंट्रल हॉल में Patrika Group Editor in Chief Gulab Kothari पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता’ पर विद्वानों ने विचार रखे। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी मौजूद रहे। वक्ता के रूप में जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष Shastri Kosalendra Das शास्त्री कोसलेन्द्रदास और वेद विभाग के प्रो. शंभु कुमार शामिल हुए।

संबंधित विषय:

पत्रिका पुस्तक मेला 2025

Updated on:

24 Nov 2025 04:34 pm

Published on:

24 Nov 2025 04:33 pm

