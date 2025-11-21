Patrika National Book Fair पुस्तक ‘मन के प्रतिबिंब’ पर special session में विचार किए साझा

Patrika National Book Fair जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर Patrika National Book Fair में छठे दिन गुरुवार को पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘मन के प्रतिबिंब’ पर विशेष सत्र special session का आयोजन हुआ। सत्र में विशेषज्ञ के तौर पर आरएएस अधिकारी प्रियंका जोधावत और National Sanskrit University राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर के व्याकरण विभाग के प्रो. विष्णुकांत पांडेय ने पुस्तक की गूढ़ बातों पर विचार साझा किए।

Patrika National Book Fair