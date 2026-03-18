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पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण पर सियासी संग्राम, TSP में बढ़ा दबाव

पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण पर सियासी संग्राम, TSP में बढ़ा दबाव

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जयपुर

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Poonam Sharma

Mar 18, 2026

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन जनजाति उपयोजना (TSP) क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा (Reservation Issue ) तेजी से राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाकों (tribal area reservation issue) में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और OBC, MBC व EWS वर्ग अब अपने अधिकारों को लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं।पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है।

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Published on:

18 Mar 2026 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण पर सियासी संग्राम, TSP में बढ़ा दबाव

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