पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण पर सियासी संग्राम, TSP में बढ़ा दबाव

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन जनजाति उपयोजना (TSP) क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा (Reservation Issue ) तेजी से राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाकों (tribal area reservation issue) में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और OBC, MBC व EWS वर्ग अब अपने अधिकारों को लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं।पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है।