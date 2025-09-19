Property Expo 2025 : घर देखो, बुक करो और जीतो विदेश यात्रा…जयपुर में घर की तलाश होगी आसान

जयपुर। नवरात्र के शुभ अवसर पर आज से द ग्रैंड मोती पैलेस में राजस्थान पत्रिका का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स 2025 शुरू हो गया। तीन दिन चलने वाले इस मेगा इवेंट में स्मार्ट होम्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स और लोकेशन फोकस्ड स्कीम्स पेश की जा रही हैं। रियल एस्टेट जगत के बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। ऑन स्पॉट बुकिंग पर ग्राहकों को विदेश यात्रा, एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज जैसे इनाम और विशेष छूट मिल रही है। विजिटर्स को फाइनेंसिंग एजेंसियों, लीगल एक्सपर्ट्स और वास्तु सलाहकारों से मुफ्त परामर्श भी मिलेगा।
