जयपुर

Rajasthan Weather: मौसम व‍िभाग की नई भव‍िष्‍यवाणी! कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: मौसम व‍िभाग की नई भव‍िष्‍यवाणी! कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 19, 2025

मौसम विभाग ने मंगलवार, 19 अगस्त को भी प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है।जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सलूंबर में तेज मेघगर्जन व आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव और ट्रफ लाइन के दक्षिण की ओर खिसकने से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक मानसून राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय रहने और अच्छी बारिश होने के आसार हैं।

Published on:

19 Aug 2025 11:23 am

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: मौसम व‍िभाग की नई भव‍िष्‍यवाणी! कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Rain: प्रदेश के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानें आगामी दिनों में कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम ?

जयपुर

अनूठी पद यात्रा: हजारों भक्तों ने लिखीं भरोसे की चिट्ठियां, 4 सितंबर को खाटू श्याम बाबा को होंगी समर्पित

जयपुर

Rajasthan weather: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 21 अगस्त को 3 जिलों में रेड अलर्ट

जयपुर

Rajasthan : पंचायत-निकाय चुनाव बहाली को लेकर रैली कल, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन

जयपुर

Jaipur Airport: रनवे से वापस लौटा विमान, अबूधाबी बिना सवारी के रवाना; कई फ्लाइट का गड़बड़ाया शेड्यूल

जयपुर
