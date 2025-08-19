मौसम विभाग ने मंगलवार, 19 अगस्त को भी प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है।जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सलूंबर में तेज मेघगर्जन व आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव और ट्रफ लाइन के दक्षिण की ओर खिसकने से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक मानसून राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय रहने और अच्छी बारिश होने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
Rajasthan Rain: प्रदेश के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानें आगामी दिनों में कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम ?
अनूठी पद यात्रा: हजारों भक्तों ने लिखीं भरोसे की चिट्ठियां, 4 सितंबर को खाटू श्याम बाबा को होंगी समर्पित