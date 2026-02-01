4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 राज्य के आगामी बजट पर Experts के साथ खास चर्चा Patrika Talk Show

Rajasthan Budget 2026 राज्य के आगामी बजट पर Experts के साथ खास चर्चा Patrika Talk Show

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Feb 04, 2026

Rajasthan Budget 2026 राजस्थान के जल्द आने वाले बजट को लेकर बुधवार को राजस्थान पत्रिका कार्यालय में Rajasthan Patrika Talk Show का आयोजन किया गया। इसमें उद्यमियों, व्यापारियों और विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी और बताया कि आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं। टॉक-शो में स्कॉलरशिप, रोजगार , स्टार्टअप सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट, विरासत संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षा के साथ रोजगार को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। कौशल विकास और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बजट में शामिल करने पर जोर दिया। गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गांवों से पलायन रोकने के लिए ठोस उपायों की जरूरत बताई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 11:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Budget 2026 राज्य के आगामी बजट पर Experts के साथ खास चर्चा Patrika Talk Show

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

आरयूएचएस ने बदला परीक्षा का पैटर्न, यह किया बड़ा बदलाव

RUHS Hospital
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 64 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (28 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 64 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

आपकी बातः दिव्यांगजन को रोजगार देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

Thar Desert: अरावली में 12 दरारों से खिसक रहा रेगिस्तान, राजस्थान की स्थिति चिंताजनक; जयपुर के लिए भी खतरा

that desart jaisalmer
जयपुर

जयपुर में सड़क हादसा, घायलों को देखकर मदद के लिए दौड़े विधायक बालमुकुंद आचार्य, SMS अस्पताल पहुंचाया

road accident, Jaipur road accident, Rajasthan road accident, MLA Balmukund Acharya, Jaipur news, Rajasthan news, सड़क हादसा, जयपुर सड़क हादसा, राजस्थान सड़क हादसा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.