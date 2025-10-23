Rajasthan कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अंतिम चरण में, 24 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक

राजस्थान कांग्रेस संगठन में लंबे समय से लंबित जिलाध्यक्षों(Rajasthan Observers) की नियुक्ति अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। पार्टी नेतृत्व ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल (KC Venugopal)राजस्थान से जुड़े 30 पर्यवेक्षकों के साथ वन-टू-वन फीडबैक मीटिंग करेंगे। बैठक में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे।