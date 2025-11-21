Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan के मंत्री Madan Dilawar के Govind Singh Dotasra पर गंभीर आरोप

Rajasthan के मंत्री Madan Dilawar के Govind Singh Dotasra पर गंभीर आरोप

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Nov 21, 2025

Rajasthan के मंत्री Madan Dilawar के Govind Singh Dotasra पर गंभीर आरोप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan के मंत्री Madan Dilawar के Govind Singh Dotasra पर गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

Cm Bhajanlal
जयपुर

Ghoomar Festival: दिया श्रीमाली के घूमर डांस की फैन हुईं डिप्टी सीएम, वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

Diya Shrimali
जयपुर

करोड़ों पक्षियों का सहारा बने ‘पांच महान वन’, जो अब गायब हो रहे हैं

खास खबर

IFoS Transfer List: राजस्थान वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला

IFoS Tranfer
जयपुर

टैरो राशिफल 22 नवंबर 2025 : मार्गशीर्ष की द्वितीया पर सुकर्मा योग, धनु राशि में चंद्रमा, किस राशि को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ?

Tarot Card Reading 22 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.