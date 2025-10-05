Rajasthan Rain Alert | अब नया मौसमी तंत्र कराएगा झमाझम, आ गया IMD का Latest Weather Update`

ताजा खबरें
जयपुर
•
Nakul Devarshi
Oct 05, 2025
IMD जयपुर के अनुसार आज रविवार 5 अक्टूबर से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है.
Published on:
05 Oct 2025 02:54 pm
Rajasthan
IMD rain alert: सावधान! राजस्थान में तूफानी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में जारी हुआ डबल अलर्ट
