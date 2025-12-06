6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में तीखी सर्दी का दौर शुरू, आज सवेरे हुई लोगों को गलन महसूस

राजधानी जयपुर में आज सवेरे सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आज सवेरे सर्दी के चलते लोग ठिठुरते हुए नजर आए। लोगों को गलन महसूस हुई। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

जयपुर

image

Murari

Dec 06, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और तेज होगा सर्दी का सितम

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आज सवेरे सर्दी के चलते लोग ठिठुरते हुए नजर आए। लोगों को गलन महसूस हुई। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई तापमान में रात व दिन के पारे में गिरावट महसूस हुई। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, सरहदी जिलों व रेगिस्तानी जिलों में रात के पारे में गिरावट महसूस हुई। कई जिलों में कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ाैती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में रात के पारे में गिरावट महसूस हुई है। इससे सर्दी का जोर बढ़ा है। आगामी दिनों में और गिरावट होने से सर्दी के तेवर तीखे होंगे।

जयपुर

Published on:

06 Dec 2025 08:34 am

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में तीखी सर्दी का दौर शुरू, आज सवेरे हुई लोगों को गलन महसूस

Patrika Site Logo

