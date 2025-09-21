Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : छिटपुट बारिश के बाद जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म, आज सवेरे भी ​खिली तीखी धूप

बीते दो दिन से हो रही छिटपुट बारिश के बाद आज गुलाबी नगर में मौसम साफ रहा। सवेरे से ही तीखी धूप निकली। इससे लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। सूर्य के तेवर सुबह से ही गर्माहट महसूस करा रहे थे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा व तापमान में बढ़ोतरी होगी।

जयपुर

Murari

Sep 21, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज गुलाबी नगर में मौसम रहेगा साफ

जयपुर। बीते दो दिन से हो रही छिटपुट बारिश के बाद आज गुलाबी नगर में मौसम साफ रहा। सवेरे से ही तीखी धूप निकली। इससे लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। सूर्य के तेवर सुबह से ही गर्माहट महसूस करा रहे थे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा व तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के पूर्वी अंचल में आज तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मेवाड़ अंचल में आज भी तापमान ​िस्थर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज चित्तौड़ और उदयपुर में हल्की बंदाबांदी हो सकती है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी और प​श्चिमी हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा। इन संभागों में गर्मी के तेवर तेज रहने का अनुमान है।

जयपुर

Published on:

21 Sept 2025 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : छिटपुट बारिश के बाद जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म, आज सवेरे भी ​खिली तीखी धूप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Solar Eclipse : वर्ष-2025 का आखिरी सूर्यग्रहण आज रात, भारत में नहीं दिखेगा

Rajasthan Jaipur The last solar eclipse of 2025 will not be visible in India tonight
जयपुर

IMD Alert 21 September : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश की चेतावनी

Weather Update Meteorological Department issues Yellow Alert Today Rajasthan in 8 districts Rain Warning
जयपुर

Rajasthan: आकाश में दिखा दुर्लभ नजारा, लोगों के बीच बना कौतूहल का विषय

Astronomical-event
जयपुर

Urban Bodies Elections Update : राजस्थान के शहरी निकायों में चुनाव की तारीख घोषित करें सरकार, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Rajasthan High Court issued a Big Order to Bhajan Lal Government Urban Bodies in Elections Date Announce
जयपुर

जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी भागने के मामले में बड़ी कार्रवाई; 7 जेल प्रहरियों पर गिरी गाज, 11 घंटे बाद एक पकड़ा गया

jaipur Jail
जयपुर
