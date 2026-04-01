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Rajasthan Weather Alert: 7 अप्रैल को 70Km/h अंधड़, भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा | IMD Warning

Rajasthan Weather Alert: 7 अप्रैल को 70Km/h अंधड़, भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा | IMD Warning

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जयपुर

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Abhishek Chaturvedi

Apr 06, 2026

Rajasthan Weather Alert:राजस्थान में मौसम विभाग (IMD) ने 7 अप्रेल को बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार राज्य में इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आ सकता है। वहीं कई जिलों में 50 एमएम तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। आगामी कुछ घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान के मौसम में होने जा रहा ये बदलाव खासकर किसानों और आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। जानिए किन जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और क्या सावधानियां इस दौरान रखनी चाहिए… ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें राजस्थान पत्रिका के साथ

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Published on:

06 Apr 2026 06:33 pm

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