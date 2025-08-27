Rajasthan Weather:राजस्थान में अगले 4 दिन दक्षिणी जिलों में सक्रिय रहेगा मानसून 

मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट (Rajasthan Heavy Rain)जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट (IMD Alert)के अनुसार जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर जिलों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी अलर्ट है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना है।