Rajasthan Weather : बादल छटते ही जयपुर में गुलाबी सर्दी का असर दिखा, आज सवेरे सूरज की रोशनी रही मंद

बीते दिनों बारिश के बाद आज सवेरे जयपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज सवेरे सूरज की रोशनी मंद रही व गुलाबी सर्दी का असर फिर से दिखा। अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी महसूस हुई। इस कारण लोग गर्म कपड़े पहन कर ही बाहर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम का मिजाज हल्का सर्द नजर आया।

जयपुर

Murari

Nov 01, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में सर्दी का जोर बढ़ेगा

जयपुर। बीते दिनों बारिश के बाद आज सवेरे जयपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज सवेरे सूरज की रोशनी मंद रही व गुलाबी सर्दी का असर फिर से दिखा। अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी महसूस हुई। इस कारण लोग गर्म कपड़े पहन कर ही बाहर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम का मिजाज हल्का सर्द नजर आया। प्रदेश के पूर्वी व मेवाड़ अंचल में रात के पारे में गिरावट महसूस हुई। वहीं रेगिस्तानी जिलों में भी रात का पारा गिरा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मंद धूप निकली। इससे गुलाबी सर्दी का अहसास हुआ। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ाैती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। इससे सर्दी का असर बढ़ेगा।

Published on:

01 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : बादल छटते ही जयपुर में गुलाबी सर्दी का असर दिखा, आज सवेरे सूरज की रोशनी रही मंद

