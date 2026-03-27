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Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ, तीखी धूप दिन में करेगी परेशान

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा। सवेरे से ही तेज धूप आमजन को परेशान कर रही है। वहीं आज दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है। इससे गर्मी कें तेवर और तीखे होंगे।

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जयपुर

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Murari

Mar 27, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, दिन में तेज हवा की संभावना

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा। सवेरे से ही तेज धूप आमजन को परेशान कर रही है। वहीं आज दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है। इससे गर्मी कें तेवर और तीखे होंगे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में आज तापमान में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। कराैली जिले में आज न्यूनतम तामपान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 35 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 33 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तामपान 21 डिग्री रहा रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में मौसफ साफ रहेगा। धूप में तेजी रहेगी और गर्मी के तेवर बरकरार रहेंगे।

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Published on:

27 Mar 2026 09:00 am

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