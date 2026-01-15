15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ, धूप ​खिली, सर्दी के तेवर बरकरार

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम खुशनुमा नजर आया। धूप ​खिलने से लोगों को पड़ रही तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में एक बार फिर से सर्दी का जोर बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में कोहरा छाया रहा। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में तापमान में गिरावट रही।

जयपुर

image

Murari

Jan 15, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में फिर पलटेगा मौसम

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम खुशनुमा नजर आया। धूप ​खिलने से लोगों को पड़ रही तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में एक बार फिर से सर्दी का जोर बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में कोहरा छाया रहा। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में तापमान में गिरावट रही। इससे इन जिलों में सर्दी के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिककतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम में एक बार फिर पलटवार होगा। सर्दी के तेवर फिर से तीखे होने की संभावना है।

15 Jan 2026 08:23 am

