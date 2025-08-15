Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : आजादी के पर्व पर जयपुर में छाए बादल, गुलाबी नगर में मौसम हुआ सुहाना

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज सवेरे से ही राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। कल गुरुवार को दिन में गुलाबी नगर में बारिश का दौर चला। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई व उमस से राहत मिली।

जयपुर

Murari

Aug 15, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज भी बारिश की चेतावनी

जयपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज सवेरे से ही राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। कल गुरुवार को दिन में गुलाबी नगर में बारिश का दौर चला। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई व उमस से राहत मिली। वहीं आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो पूर्वी, ढूंढाड अंचल और मेवाड़ अंचल में आज भी बादलों की आवाजाही रहेगी। इन संभागों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही बादलों का डेरा है। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर, दौसा और जयपुर में बारिश का अलर्ट है। हाड़ौती संभाग के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 ​डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। आज जोधपुर में बारिश का अलर्ट है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

Published on:

15 Aug 2025 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : आजादी के पर्व पर जयपुर में छाए बादल, गुलाबी नगर में मौसम हुआ सुहाना

