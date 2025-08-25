Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे भी घटाएं छाई, तापमान में गिरावट से बादलों से मौसम हुआ सुहाना

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर इन दिनों मानसून मेहरबान है। काली घटाओं से मौसम सुहाना हो गया है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे। इससे मौसम का मिजाज हल्का ठंडा नजर आया। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Murari

Aug 25, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज भी गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर इन दिनों मानसून मेहरबान है। काली घटाओं से मौसम सुहाना हो गया है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे। इससे मौसम का मिजाज हल्का ठंडा नजर आया। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो लगभग पूरे प्रदेश में मानसूनी बादल बरस रहे हैं। कई जिलों में जलभराव की ​िस्थति है। इससे बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बादल छाए हुए हैं। आज सवेरे राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज राजधानी जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर जिले में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में भारी से मध्यम गति की बारिश होने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मानसूनी बादलों ने रेगिस्तानी जिलों में भी दस्तक दे दी है। आज बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर व सीकर जिले में​ भारी से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मानसूनी बारिश होने का अनुमान है।

