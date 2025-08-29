Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे से बादल छाए, गरज के साथ बारिश की संभावना

– मौसम विभाग ने दी आ गुलाबी नगर में तेज बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर में बीते तीन-चार दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी गर्मी व उमस का अहसास हो रहा है तो कभी तेज बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर में तेज बारिश की संभावना है। सवेरे से राजधानी के आसमान में बादलों की आवाजाही हो रही है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हाड़ौती और पूर्वी संभाग में आज तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बादलों ने डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग ने भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज जयपुर, अलवर और दौसा में तेज बारिश का अलर्ट है, जबकि भरतपुर व धौलपुर में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हाड़ौती संभाग के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुंमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। आज जोधपुर, श्रीगंगानगर व सीकर जिले में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसूनी तंत्र बनने के कारण आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।