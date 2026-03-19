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Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे से ही बादल छाए, बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट

राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भी बारिश की अलर्ट जारी किया है। बादल छाने से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट से गर्मी का असर भी कम हुआ है।

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जयपुर

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Murari

Mar 19, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज गुलाबी नगर में बारिश की संभावना

जयपुर। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भी बारिश की अलर्ट जारी किया है। बादल छाने से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट से गर्मी का असर भी कम हुआ है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज राजस्थान के अ​धिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट है। इससे दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

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Published on:

19 Mar 2026 08:35 am

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