Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज दिन व रात के तापमान में गिरावट, बढ़ने लगा सर्दी का जोर

राजधानी जयपुर में तीन दिन ब्रेक के बाद आज फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान गिरने से अलसुबह घर से निकले वाले लोगों को अच्छी-खासी सर्दी महसूस हुई। लोग गर्म कपड़े पहन कर निकले।

Nov 25, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों और बढ़ेगा सर्दी का सितम

जयपुर। राजधानी जयपुर में तीन दिन ब्रेक के बाद आज फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान गिरने से अलसुबह घर से निकले वाले लोगों को अच्छी-खासी सर्दी महसूस हुई। लोग गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी अंचल व सरहदी जिलों में सर्दी का सितम तेज हुआ है। आगामी दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे। मौसम विभाग ने अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, श्रीगंगानगर और सीकर जिले के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट हुई। इस कारण सर्दी का जोर बढ़ा है।

Updated on:

25 Nov 2025 08:46 am

Published on:

25 Nov 2025 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज दिन व रात के तापमान में गिरावट, बढ़ने लगा सर्दी का जोर

