Rajasthan Weather : जयपुर में दिन के तापमान में होने लगी गिरावट, रातें भी ठंडी, सर्दी का असर हो रहा तेज

राजधानी जयपुर में सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। पहले जहां रातें ठंडी हो रही थीं। वहीं अब दिन के तापमान में भी गिरावट होने लगी है। इससे दिन में भी सर्दी का असर तेज होगा। वहीं आज सवेरे गुलाबी नगर जयपुर में हल्की धुंध छाई रही। इसके असर से मौसम में ठंडक घुली रही। वहीं प्रदेश के लिए जिलों में आज दिन व रात के तापमान में गिरावट हुई है।

जयपुर

image

Murari

Nov 23, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। पहले जहां रातें ठंडी हो रही थीं। वहीं अब दिन के तापमान में भी गिरावट होने लगी है। इससे दिन में भी सर्दी का असर तेज होगा। वहीं आज सवेरे गुलाबी नगर जयपुर में हल्की धुंध छाई रही। इसके असर से मौसम में ठंडक घुली रही। वहीं प्रदेश के लिए जिलों में आज दिन व रात के तापमान में गिरावट हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी जिलों, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी क्षेत्र व सरहदी जिलों में तापमान में गिरावट से सर्दी महसूस हो रही है।मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है।

Published on:

23 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में दिन के तापमान में होने लगी गिरावट, रातें भी ठंडी, सर्दी का असर हो रहा तेज

