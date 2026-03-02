2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : होली पर जयपुर में दिन होने लगा गर्म, रात के तापमान में भी हो रही बढ़ोतरी

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। दिन में तेज गर्मी महसूस हो रही है। वहीं रात में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस कारण रात में भी लोगों ने पंखों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Mar 02, 2026

– मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। दिन में तेज गर्मी महसूस हो रही है। वहीं रात में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस कारण रात में भी लोगों ने पंखों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के लगभग रहा। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौमस विभाग के अनुसार, प्रदेश में दिन गर्म होने से लोगों के अभी से पसीने छूट रहे हैं। वहीं रात का तापमान भी बढ़ रहा है। आगामी दिनों में गर्मी के तेवर तीखे होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 08:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : होली पर जयपुर में दिन होने लगा गर्म, रात के तापमान में भी हो रही बढ़ोतरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur traffic : जयपुर के ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग में बदलाव, इन 51 प्रमुख चौराहों का किया ऑप्टिमाइजेशन

Jaipur traffic signal timings Necessary changes these 51 big intersections optimization
जयपुर

ईरान-इजराइल जंग में फंसे राजस्थान के सैकड़ों लोग, कहीं सायरन का खौफ तो कहीं मिसाइलों के धमाके, होली-रमजान पर मातम जैसा सन्नाटा

Iran-Israel war Holi-Ramadan joy dimmed missiles and sirens trap Rajasthanis distressed families
जयपुर

Tax Free: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई RSS का इतिहास बताने वाली ये हिंदी फिल्म

CM Bhajanlal big announcement before Holi Rajasthan Coriander farmers and traders rejoice
जयपुर

Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा, 12 स्थायी-आमंत्रित सदस्य नियुक्त, वसुंधरा राजे पर नया अपडेट

Rajasthan BJP State Working Committee announced 12 permanent invitees appointed Vasundhara Raje new update
जयपुर

Iran Israel War Update : जयपुर से गल्फ कंट्री की फ्लाइट पर पूरी तरह ब्रेक, कब शुरू होगा संचालन, असमंजस

Iran Israel War Update Jaipur-to-Gulf countries flights Complete Confusion over when operations will resume
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.