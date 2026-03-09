9 मार्च 2026,

सोमवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में दिन का पारा 35 पार, गर्मी के तेवर हो रहे तीखे, रातें अभी ठंडी

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश की मरुधरा अब तपने लगी है। दिन का पारा अब 35 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगा है। इस कारण दिन में लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं रातें अभी ठंडी बनी हुई है।

जयपुर

image

Murari

Mar 09, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में रात के पारे में भी होगी बढ़ोतरी

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश की मरुधरा अब तपने लगी है। दिन का पारा अब 35 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगा है। इस कारण दिन में लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं रातें अभी ठंडी बनी हुई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में दिन का तापमान सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर में भी पारा 37 डिग्री रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Mar 2026 08:26 am

Published on: 09 Mar 2026 08:26 am

