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Rajasthan Weather : जयपुर में दिन का तापमान आज और चढ़ा, गर्मी के तेवर तीखे होंगे, रातें अभी ठंडी
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Rajasthan Weather : जयपुर में दिन का तापमान आज और चढ़ा, गर्मी के तेवर तीखे होंगे, रातें अभी ठंडी

राजधानी जयपुर में आज दिन का तापमान कल के मुकाबले और बढ़ गया है। आज दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में पारा और चढ़ेगा। इससे गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। हालांकि रातें अभी सामान्य बनी हुई हैं। रात में गर्मी के तेवर अभी नरम है।

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जयपुर

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Murari

Apr 11, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और होगी पारे में बढ़ोतरी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज दिन का तापमान कल के मुकाबले और बढ़ गया है। आज दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में पारा और चढ़ेगा। इससे गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। हालांकि रातें अभी सामान्य बनी हुई हैं। रात में गर्मी के तेवर अभी नरम है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल व सरहदी जिलों के तापमान में आज बढ़ोतरी होगी। इससे मौसम का मिजाज गर्म बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35​ डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सबसे ज्यादा गर्म बाड़मेर जिला रहने की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में आज तापमान 36-37 डिग्री रहने की संभावना है।

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Published on:

11 Apr 2026 08:52 am

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