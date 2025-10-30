Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में देर रात से अलसुबह तक रिमझिम बारिश जारी, मौसम हुआ सुहाना

राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम गुलजार है। देर रात से ही जारी रिमझिम बारिश आज सुबह तक भी जारी रही। इससे मौसम गुलजार नजर आ रहा है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से हालांकि सर्दी का जोर नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा।

जयपुर

Murari

Oct 30, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम गुलजार है। देर रात से ही जारी रिमझिम बारिश आज सुबह तक भी जारी रही। इससे मौसम गुलजार नजर आ रहा है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से हालांकि सर्दी का जोर नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रिमझिम बारिश का दौर है। इससे वहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी जिले भरतपुर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूतनम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में सवेरे से रिमझिम बारिश का दौर है। इससे तापमान में गिरावट हुई है। गुलाबी नगर में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर और जयपुर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 22 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाढ़ अंचल, शेखावाटी अंचल व मेवाड़ा अंचल में बादल छाए रहेंगे व रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा।

30 Oct 2025 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में देर रात से अलसुबह तक रिमझिम बारिश जारी, मौसम हुआ सुहाना

