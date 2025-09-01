Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : रिमझिम बारिश व बौछारों से जयपुर में मौसम हुआ गुलजार, तापमान में आई गिरावट

राजधानी जयपुर पर इन दिनों मानसूनी मेघ मेहरबान हैं। इससे तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम में ठंडक बढ़ने से उमस का जोर कम हो गया है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में घटाएं छाई रहीं व रिमझिम बारिश से सुबह का मौसम सुहाना हो गया।

जयपुर

Murari

Sep 01, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज गुलाबी नगर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर पर इन दिनों मानसूनी मेघ मेहरबान हैं। इससे तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम में ठंडक बढ़ने से उमस का जोर कम हो गया है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में घटाएं छाई रहीं व रिमझिम बारिश से सुबह का मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आज राजधानी जयपुर में मध्यम से तेज गति की बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। आज पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती अंचल और मेवाड़ में अंचल में मानसूनी बादल बरसने का अलर्ट है। मौसम ​विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्रीर रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से हल्की बारिश का दौर है। आज सवेरे से घटाएं छाई हुई हैं। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा और जयपुर में मध्यम से तेज गति की बारिश का अलर्ट है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज कमोबेश पूरे प्रदेश में मध्यम से तेज गति की बारिश का अलर्ट है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएग, इससे मौसम में हल्की ठंडक बढ़ेगी।

जयपुर

01 Sept 2025 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : रिमझिम बारिश व बौछारों से जयपुर में मौसम हुआ गुलजार, तापमान में आई गिरावट

