Rajasthan weather forecast 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर IMD Weather Update

Rajasthan weather forecast राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू होने जा रही है। मौसम विभाग ने 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच राजस्थान में मौसम कैसा रहने वाला है इसका पूर्वानुमान Forecast जारी किया है।

2 से 4 डिग्री गिरावट के संकेत

मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान Maximum and minimum temperatures में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने के संकेत दिए हैं। अभी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में 2 से 4 डिग्री गिरावट का मतलब 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। जो सर्दी में इजाफे का साफ संकेत है।

जयपुर में 19 नवंबर तक आसमान मुख्यत: साफ

Meteorological Department मौसम विभाग ने जयपुर में 19 नवंबर तक आसमान मुख्यत: साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं इस दौरान जयपुर का अधिकतम तापमान temperature 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और न्यूनतम तापमान temperature 12 से 14 डिग्री तक ही रहने की संभावना जताई है।

