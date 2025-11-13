Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan weather forecast 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर IMD Weather Update

Rajasthan weather forecast 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर IMD Weather Update

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 13, 2025

Rajasthan weather forecast राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू होने जा रही है। मौसम विभाग ने 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच राजस्थान में मौसम कैसा रहने वाला है इसका पूर्वानुमान Forecast जारी किया है।

2 से 4 डिग्री गिरावट के संकेत

मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान Maximum and minimum temperatures में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने के संकेत दिए हैं। अभी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में 2 से 4 डिग्री गिरावट का मतलब 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। जो सर्दी में इजाफे का साफ संकेत है।

जयपुर में 19 नवंबर तक आसमान मुख्यत: साफ

Meteorological Department मौसम विभाग ने जयपुर में 19 नवंबर तक आसमान मुख्यत: साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं इस दौरान जयपुर का अधिकतम तापमान temperature 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और न्यूनतम तापमान temperature 12 से 14 डिग्री तक ही रहने की संभावना जताई है।

Rajasthan weather forecast 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर IMD Weather Update

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan weather forecast 2 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान, बढ़ेगा ठंड का असर IMD Weather Update

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Weather: कड़ाके की सर्दी में बारिश की संभावना, नवंबर महीने की इन तारीखों पर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

rain alert new
जयपुर

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : आयु बढ़ानी है तो बाल भाव को टिकाए रखिए

ओपिनियन

Jaipur Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की मौत, घर में मचा कोहराम, पत्नी-बेटियां बेसुध

jaipur road accident
जयपुर

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

Jaisalmer Airport
Patrika Special News

Rajasthan: राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, काफी दिनों से चल रहे थे बीमार, शोक की लहर

Ratanlal Jat passes away
जयपुर
