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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज दिन व रात का तापमान बढ़ा, राजधानी में आज गर्मी के तेवर और तीखे
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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज दिन व रात का तापमान बढ़ा, राजधानी में आज गर्मी के तेवर और तीखे

राजधानी जयपुर में आज गर्मी के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। आज दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का जोर बढ़ गया है। इससे आम इंसान सहित पशु-पक्षी भी परेशान हैं। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिलने से सुबह से ही गर्मी के तीखे तेवर नजर आए।

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जयपुर

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Mohan Murari

Apr 25, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज गर्मी के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। आज दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का जोर बढ़ गया है। इससे आम इंसान सहित पशु-पक्षी भी परेशान हैं। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिलने से सुबह से ही गर्मी के तीखे तेवर नजर आए। वहीं रात में भी पारे में बढ़ोरती होने से रातें भी अब गर्म होने लगी हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलो में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और रेगिस्तानी जिलों में गर्मी के तेवर और तीखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है।

हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 32 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है।

रेगिस्तानी जिलों में और बढ़ा गर्मी का जोर

वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और प​श्चिमी राजस्थान में इन दिनों गर्मी के तीखे तेवर हैं। आगामी दिनों में गर्मी का जोर और बढ़ने की संभावना है।

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Published on:

25 Apr 2026 08:50 am

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