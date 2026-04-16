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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा, गर्मी का सितम जोरों पर
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Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा, गर्मी का सितम जोरों पर

राजधानी जयपुर में अब दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। इससे गर्मी का सितम और तेज होता जा रहा है। आज सवेरे भी दिन होते ही तीखी धूप निकली, इससे लोगों के पसीने छूटते नजर आए। वहीं दिन में तीखी धूप के चलते अब सड़कों पर लोगों की आवाजाही थमने लगी है।

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जयपुर

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Murari

Apr 16, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। इससे गर्मी का सितम और तेज होता जा रहा है। आज सवेरे भी दिन होते ही तीखी धूप निकली, इससे लोगों के पसीने छूटते नजर आए। वहीं दिन में तीखी धूप के चलते अब सड़कों पर लोगों की आवाजाही थमने लगी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 267 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज जोधपुर, बाड़मेर, धौलपुर और कोटा जिले सबसे गर्म रहेंगे। वहीं बीती रात जोधपुर और बीकानेर में रात का तापमान सबसे ज्यादा रहा।

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Published on:

16 Apr 2026 08:50 am

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