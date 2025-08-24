Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में झमाझम बारिश का दौर, आज सवेरे जमकर बरसे मेघ, मौसम बदला

जयपुर में आज मेघों की वजह से मौसम गुलजार है। अलसुबह से पड़ रही मूसलाधार बारिश से गुलाबी नगर में मौसम गुलाबी हो गया है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कोटा सहित अन्य जिलों में बाढ़ के हालात जारी हैं।

जयपुर

Murari

Aug 24, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज दिन में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

जयपुर। जयपुर में आज मेघों की वजह से मौसम गुलजार है। अलसुबह से पड़ रही मूसलाधार बारिश से गुलाबी नगर में मौसम गुलाबी हो गया है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कोटा सहित अन्य जिलों में बाढ़ के हालात जारी हैं। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज दिन में राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूतनम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मानसूनी बादल मेहरबान हैं। आज सवेरे से जमकर बारिश का दौर गुलाबी नगर में चल रहा है। आज सवेरे जयपुर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं हाड़ौती अंचल के कोटा संभाग में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। आज कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं रेेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर

Published on:

24 Aug 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में झमाझम बारिश का दौर, आज सवेरे जमकर बरसे मेघ, मौसम बदला

