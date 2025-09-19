Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में तीखी धूप से गर्माहट बढ़ी, पसीने छुड़ा रही गर्मी, तापमान में बढ़ोतरी

राजधनी जयपुर में इन दिनों मौसम साफ रहने व धूप की तपिश से गर्मी फिर से अपना जोर दिखा रही है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में तीखी धूप निकली, इससे आमजन को गर्मी का अहसास हुआ। वहीं आज दिन में बहुत हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, आज बारिश की संभावना न के बराबर है।

जयपुर

Murari

Sep 19, 2025

– मौसम विभाग के अनुसार, आज गुलाबी नगर में बादलवाही रहेगी, बरसने की संभावना न के बराबर

जयपुर। राजधनी जयपुर में इन दिनों मौसम साफ रहने व धूप की तपिश से गर्मी फिर से अपना जोर दिखा रही है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में तीखी धूप निकली, इससे आमजन को गर्मी का अहसास हुआ। वहीं आज दिन में बहुत हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, आज बारिश की संभावना न के बराबर है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई​ जिलों में तापमान बढ़ने से गर्मी का अहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। दौस जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में हल्की बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आज मेवाड़ अंचल के कुछ जिलों को छोड़कर शेष जिलों में मौसम गर्म रहेगा।

Published on:

19 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में तीखी धूप से गर्माहट बढ़ी, पसीने छुड़ा रही गर्मी, तापमान में बढ़ोतरी

