Rajasthan Weather : जयपुर में सवेरे हो रही गलन महसूस, धूप निकलने पर मिल रही राहत

मौसम विभाग ने दी सर्दी बढ़ने की चेतावनी जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, लेकिन तेज सर्दी के तेवर बरकरार रहे। आज सवेरे लोगों को तेज सर्दी के चलते गलन महसूस हुई। तेज ठंड के चलते लोग कांपते नजर आए। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान

जयपुर

Murari

Jan 21, 2026

– मौसम विभाग ने दी सर्दी बढ़ने की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा, लेकिन तेज सर्दी के तेवर बरकरार रहे। आज सवेरे लोगों को तेज सर्दी के चलते गलन महसूस हुई। तेज ठंड के चलते लोग कांपते नजर आए। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान ​िस्थ रहा। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में तापमान ​िस्थर रहा। इससे सर्दी के तेवर तीखे रहे। कई जिलों में कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। आज प्रदेश में श्रीगंगानगर, भरतपुर, सीकर और बीकानेर सबसे ठंडे रहे।

जयपुर

21 Jan 2026 08:22 am

21 Jan 2026 08:22 am

