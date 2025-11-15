Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली, सर्दी के बरकरार, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

राजधानी जयपुर में रातें ठंडी होने के बाद अब सुबह भी तेज ठंडी होने लगी है। आज सवेरे तापमान में गिरावट से मौसम सर्द रहा। लोगों को आज सवेरे ठिठुरन महससू हुई। वहीं दिन के तापमान में भी ​गिरावट दर्ज की जा रही है।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Nov 15, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, हवाओं के रुख में बदलाव से प्रदेश में तेज होगी सर्दी

जयपुर। राजधानी जयपुर में रातें ठंडी होने के बाद अब सुबह भी तेज ठंडी होने लगी है। आज सवेरे तापमान में गिरावट से मौसम सर्द रहा। लोगों को आज सवेरे ठिठुरन महससू हुई। वहीं दिन के तापमान में भी ​गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के पारे में गिरावट रहेगी। आज प्रदेश के पूर्वी जिलों, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी अंचल और सरहदी जिलों में रात के तापमान में गिरावट रही। इसके असर से रात में सर्दी का जोर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाडमेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में रात के पारे में और गिरावट दर्ज की गई। इसके असर से प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ा है। आगामी दिनों में हवाओं के रुख में बदलाव से प्रदेश में सर्दी का जोर और तीखा होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली, सर्दी के बरकरार, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

PM Kisan Yojana
जयपुर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025
शिक्षा

Rajasthan Vidhan Sabha: अंता नतीजे से बदला विधानसभा का गणित, कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 67, क्या होगा सियासी असर?

Rajasthan-VidhanSabha
जयपुर

Anta By Election Result: बेनीवाल ने बता दिया नरेश मीणा क्यों हारे चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला

Anta By Election
जयपुर

Food Security Scheme : पोस मशीन की नई व्यवस्था भी फेल, डीलरों ने निकाला नया जुगाड

Food Security Scheme Jaipur POS machine new system also failed dealers found a new solution
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.