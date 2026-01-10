10 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली, दिन व रात का तापमान चढ़ने से आज थोड़ी राहत

राजधानी जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली। दिन व रात का तापमान चढ़ने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सर्दी का फिर से पलटवार होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में फिर से सर्दी का जोर बढ़ेगा।

जयपुर

image

Murari

Jan 10, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में फिर बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली। दिन व रात का तापमान चढ़ने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सर्दी का फिर से पलटवार होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में फिर से सर्दी का जोर बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी क्षेत्र, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मौसम ​विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में श्रीगंगानगर व बीकानेर सबसे ठंडे रहे। यहां अ​धिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

Published on:

10 Jan 2026 08:39 am

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली, दिन व रात का तापमान चढ़ने से आज थोड़ी राहत

