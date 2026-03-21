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Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप ​​खिली, लेकिन ठंडक बरकरार, मौसम हुआ सुहाना

कल बारिश के बाद आज राजधानी जयपुर में सवेरे धूप ​खिली, इससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि मौसम में ठंडक बरकरार रही। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम का मिजाज फिर से गर्म होगा।

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जयपुर

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Murari

Mar 21, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में फिर बढ़े गर्मी का जोर

जयपुर। कल बारिश के बाद आज राजधानी जयपुर में सवेरे धूप ​खिली, इससे मौसम सुहाना हो गया। हालांकि मौसम में ठंडक बरकरार रही। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम का मिजाज फिर से गर्म होगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में कल के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी देखी गई। आज सवेरे प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज प​श्चिमी जिलों व शेखावाटी अंचल में आज दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है।

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Published on:

21 Mar 2026 08:36 am

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