Jaipur: शिवमहापुराण कथा पंडाल में AI बना पुलिस का हथियार, चेन स्नैचिंग- मोबाइल चोरी गैंग का पर्दाफाश, 14 संदिग्ध गिरफ्तार

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में भरतपुर, हनुमानगढ़, यूपी और जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि भीड़ में कुछ संदिग्ध चोरी और लूट की वारदात की साजिश रच रहे हैं। इस पर दक्षिण जिले और सीएसटी टीम ने संयुक्त निगरानी शुरू की।

पुलिस के अनुसार कथा स्थल पर पहली बार 5 एआइ कैमरे लगाए गए। कंट्रोल रूम से भीड़ में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित निगरानी से संदिग्धों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की गई।