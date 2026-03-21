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Patrika Keynote: ‘लोकतंत्र और समाचार पत्र’ पर मंथन आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता

Patrika Keynote Event: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी पर्व के उपलक्ष में जयपुर में शनिवार को शाम 5 बजे 'पत्रिका की नोट' कार्यक्रम आयोजित होगा। समाचार पत्र विषयक इस कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा।

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जयपुर

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Anand Prakash Yadav

Mar 21, 2026

जयपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ कार्यक्रम आज

जयपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ कार्यक्रम आज

Patrika Keynote Event: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी पर्व के उपलक्ष में जयपुर में शनिवार को शाम 5 बजे 'पत्रिका की नोट' कार्यक्रम आयोजित होगा। समाचार पत्र विषयक इस कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा।

'पत्रिका की नोट' कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का 'की-नोट' संबोधन होगा। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहेंगे।

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Updated on:

21 Mar 2026 07:17 am

Published on:

21 Mar 2026 07:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika Keynote: ‘लोकतंत्र और समाचार पत्र’ पर मंथन आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता

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