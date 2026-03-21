Patrika Keynote: ‘लोकतंत्र और समाचार पत्र’ पर मंथन आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता

'पत्रिका की नोट' कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का 'की-नोट' संबोधन होगा। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहेंगे।