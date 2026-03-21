Gangaur Festival 2026: गणगौर माता की शाही सवारी के चलते बदला जयपुर का ट्रैफिक रूट, 2 दिन इन रास्तों पर नहीं जा सकेंगे वाहन

दोनों दिन शाम 5:45 बजे से गणगौर की सवारी जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम और तालकटोरा होते हुए सवारी पौंड्रिक गार्डन (पालिका बाग) पहुंचेगी। गणगौर माता की सवारी के दौरान जयपुर शहर में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष मार्ग परिवर्तन और प्रतिबंध लागू किए हैं।