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Rajasthan Weather : जयपुर में आज रात का तापमान थोड़ा कम रहा, दिन में गर्मी के तेवर बरकरार
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Rajasthan Weather : जयपुर में आज रात का तापमान थोड़ा कम रहा, दिन में गर्मी के तेवर बरकरार

राजधानी जयपुर में बीती रात हल्की ठंडी रही। रात के तापमान में गिरावट से मौसम का मिजाज अच्छा रहा। वहीं दिन में गर्मी के तेवर बरकरार हैं। आज भी दिन में झुलसने वाली गर्मी का लोगों को अहसास होगा। दिन में तीखी धूप अब लोगों को चुभने लगी है।

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जयपुर

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Murari

Apr 20, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में बीती रात हल्की ठंडी रही। रात के तापमान में गिरावट से मौसम का मिजाज अच्छा रहा। वहीं दिन में गर्मी के तेवर बरकरार हैं। आज भी दिन में झुलसने वाली गर्मी का लोगों को अहसास होगा। दिन में तीखी धूप अब लोगों को चुभने लगी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ा हुआ रहने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल व सरहदी जिलों में आज दिन के तापमान में बढ़ाेतरी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। चित्ताैड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। डूंगरपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। सिरोही जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। बाड़मेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतमत तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज धौलपुर जिला सबसे गर्म रहने की संभावना है। वहीं कई जिलों में आज न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

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Published on:

20 Apr 2026 09:00 am

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