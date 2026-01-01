1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मावठ का दौ, कोहरे के पीछे सूर्य देव, आज सवेरे गलन महसूस हुई

राजधानी जयपुर में अलसुबह से ही मावठ का दौर है। इससे गुलाबी नगर का मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मावठ की वजह से तेज सर्दी भी लोगों को महसूस हुई। आज सवेरे कोहरा भी दिखाई दिया। इस वजह से सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए।

जयपुर

image

Murari

Jan 01, 2026

– मौसम विभाग के अनुसार, अब शुरू होगा तेज सर्दी का दौर

जयपुर। राजधानी जयपुर में अलसुबह से ही मावठ का दौर है। इससे गुलाबी नगर का मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मावठ की वजह से तेज सर्दी भी लोगों को महसूस हुई। आज सवेरे कोहरा भी दिखाई दिया। इस वजह से सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मावठ का दौर है। इससे तेज सर्दी का दौर चल रहा है। आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढ़ाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में कड़ाके की सर्दी का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले मेां आज न्यूतनम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। आज अलवर, दौसा और राजधानी जयुपर में हल्की बारिश का दौर है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा, जनवरी माह में तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। कई स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहेगा।

