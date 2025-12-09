9 December 2025,

Tuesday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में रात के तापमान में गिरावट, बढ़ा सर्दी का जोर, सुबह धूप निकल रही

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा और धूप ​खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। वहीं रात के पारे में गिरावट का दौर जारी है। इससे रात में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में सर्दी का जोर बढ़ेगा और तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। वहीं प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट हुई।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 09, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी चार-पांच दिन में होगा सर्दी का पलटवार

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा और धूप ​खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। वहीं रात के पारे में गिरावट का दौर जारी है। इससे रात में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में सर्दी का जोर बढ़ेगा और तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। वहीं प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट हुई। इस वजह से पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी अंचल और सरहदी जिलों में सर्दी के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी चार-पांच दिन बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 08:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में रात के तापमान में गिरावट, बढ़ा सर्दी का जोर, सुबह धूप निकल रही

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur: दूसरे दिन भी लेपर्ड ने दिया वन विभाग को चकमा, कॉलोनियों में पसरा खौफनाक सन्नाटा, डरा रही CCTV की वायरल फुटेज

Leopard-In-Jaipur
जयपुर

Rajasthan: पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 21 जिला प्रमुख और 222 प्रधान हटेंगे; कलक्टर-SDM संभालेंगे कमान

Panchayat-Samiti
जयपुर

Rajasthan: दूदू में फर्जीवाड़े का जेजेएम पार्ट-2, बोगस बिलों पर सरकारी खजाने से कर डाले 92 लाख फर्म के नाम

जयपुर

जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: 21 बीघा में बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, ईको जोन में भी कार्रवाई

JDA Big Action
जयपुर

JJM Scam: महेश जोशी की जमानत के 7 दिन बाद भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, ACS सहित 6 अफसरों पर कसा शिकंजा

CM Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.