Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रातें होने लगी ठंडी, तेज सर्दी का दौर हो रहा शुरू, राजधानी में पारा गिरा

राजधानी जयपुर में रात के पारे में गिरावट होने से तेज सर्दी का दौर शुरू हो रहा है। बीती रात राजधानी जयपुर में तापमान 12 डिग्री से​ल्सियस रेकॉर्ड किया गया। इससे रात में तेज सर्दी पड़ने लगी है। वहीं दिन का पारा आज अ​धिकतम 26 डिग्री जाने की संभावना है। दिन के पारे में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं प्रदेश की बात करे तो आज कई जिलों में रात के पारे में गिरावट हुई।

Murari

Nov 06, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में रात के पारे में गिरावट होने से तेज सर्दी का दौर शुरू हो रहा है। बीती रात राजधानी जयपुर में तापमान 12 डिग्री से​ल्सियसरेकॉर्ड किया गया। इससे रात में तेज सर्दी पड़ने लगी है। वहीं दिन का पारा आज अ​धिकतम 26 डिग्री जाने की संभावना है। दिन के पारे में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं प्रदेश की बात करे तो आज कई जिलों में रात के पारे में गिरावट हुई। इससे इन जिलों में सर्दी का दौर शुरू हो गया है। आज प्रदेश के पूर्वी जिलों, जयपुर के आसपास, श्रीगंगानगर रीजन में और रेगिस्तानी जिलों में रात के पारे में गिरावट देखने को मिली। मौसम ​विभाग के अनुसार आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में सर्दी के तेवर धीरे-धीरे तेज हो रहे हैं। बीती रात पारे में गिरावट देखी गई। गुलाबी नगर में जा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में पारे में और गिरावट होगी और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर शुरू होगा।

Published on:

06 Nov 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रातें होने लगी ठंडी, तेज सर्दी का दौर हो रहा शुरू, राजधानी में पारा गिरा

