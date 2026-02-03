3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर के तापमान में बढ़ोतरी, आमजन को मिल रही सर्दी से राहत

गुलाबी नगर जयपुर में आज दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी से आमजन को सर्दी से राहत मिली। बीते दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी से राहत पाई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई।

जयपुर

image

Murari

Feb 03, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, फिर पलटवार हो सकता है सर्दी का

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में आज दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी से आमजन को सर्दी से राहत मिली। बीते दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी से राहत पाई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का जोर कम हुआ है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढा़ड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। आज प्रदेश में श्रीगंगानगर व सीकर जिले सबसे ठंडे रहे।

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

03 Feb 2026 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर के तापमान में बढ़ोतरी, आमजन को मिल रही सर्दी से राहत

