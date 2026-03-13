13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Rajasthan Weather : जयपुर में गर्मी के तेवर हो रहे तीखे, आज तेज हवाएं चलने की चेतावनी

राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलने से आंधी का सा मौसम बनने की संभावना है। वहीं दिन में तीखी धूप अब लोगों को चुभने लगी है।

जयपुर

Murari

Mar 13, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी आने की संभावना

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आज राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलने से आंधी का सा मौसम बनने की संभावना है। वहीं दिन में तीखी धूप अब लोगों को चुभने लगी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में आज मौसम का मिजाज गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी, ढूंढाड़ अंचल व सरहदी जिलों में धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है।

13 Mar 2026 08:27 am

