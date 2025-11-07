Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में बढ़ा सर्दी का असर,  रात में तेज सर्दी का दौर शुरू, अलसुबह भी महसूस हुई कड़ाके की ठंड

राजधानी जयपुर में आज अलसुबह लोगों को अच्छी-खासी सर्दी महसूस हुई। रात में तापमान में गिरावट से आज सुबह पारा में गिरावट महसूस हुई। सर्दी के तेवरों को देखते हुए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में रात के पारे में और गिरावट होगी, इससे सर्दी का जोर और बढ़ेगा।

जयपुर

image

Murari

Nov 07, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज अलसुबह लोगों को अच्छी-खासी सर्दी महसूस हुई। रात में तापमान में गिरावट से आज सुबह पारा में गिरावट महसूस हुई। सर्दी के तेवरों को देखते हुए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में रात के पारे में और गिरावट होगी, इससे सर्दी का जोर और बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में तापमान गिरने से सर्दी के तेवर और तेज हो गए हैं। प्रदेश के पूर्वी जिलों, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। इससे सर्दी का असर तेज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसर, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है।​भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिलों में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में पारे में और​ गिरावट होगी। इसके असर से प्रदेश में सर्दी का जोर और बढ़ेगा। रातों के साथ दिन में भी सर्दी के तेवर तीखे होंगे।

Published on:

07 Nov 2025 08:32 am

