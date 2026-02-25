25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर आज सवेरे रहा ठंडा, दिन में तीखी धूप अब चुभने लगी

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम हल्का ठंडा रहा। सुबह जल्द घर से निकलने वाले लोगों को हल्की सर्दी का अहसास हुआ। वहीं दिन में अब तीखी धूप चुभने लगी है। वहीं सुबह-शाम अब भी ठंडी बनी हुई हैं।

जयपुर

image

Murari

Feb 25, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दो-तीन दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम हल्का ठंडा रहा। सुबह जल्द घर से निकलने वाले लोगों को हल्की सर्दी का अहसास हुआ। वहीं दिन में अब तीखी धूप चुभने लगी है। वहीं सुबह-शाम अब भी ठंडी बनी हुई हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रेगिस्तानी जिलों में तो दिन का पारा 30 से ऊपर पहुंच रहा है। वहीं आज प्रदेश के पूर्वी जिलों, ​ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगितस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में अब बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमीरेगितस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज बाड़मेर व जोधपुर जिले सबसे गर्म रहने की संभावना है। वहीं सबसे कम तापमान आज श्रीगंगानगर जिले में रहा।

