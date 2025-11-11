Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में आज सवेरे धूप ​खिली, मौसम का मिजाज रहा ठंडा, सर्दी के तेवर होंगे और तीखे

राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। सुबह-शाम ठंडी होने से लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है। वहीं रात में पारे में गिरावट से सर्दी के तेवर और तीखे हो रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट महसूस हुई।

जयपुर

image

Murari

Nov 11, 2025

– मौसम विभाग ने जयपुर में आगामी दिनों में तेज ठंड पड़ने की चेतावनी दी

जयपुर। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। सुबह-शाम ठंडी होने से लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है। वहीं रात में पारे में गिरावट से सर्दी के तेवर और तीखे हो रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट महसूस हुई। प्रदेश के पूर्वी जिले, ढूंढाड अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों व सरहदी जिलों में पारे में गिरावट से सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में प्रदेश में सर्दी का जोर और बढ़ेगा व तापमान में गिरावट होगी।

जयपुर

