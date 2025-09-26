Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सूर्य के तेवरों में इजाफा, आज तापमान चढ़ने से गर्मी का रहेगा गर्मी का जोर

बारिश का सीजन एक तरह से समाप्त होने के बाद राजधानी जयपुर में दिन में गर्मी के तेवर तेज हो रहे हैं। आज सवेरे से सूर्य देव के तेज तेवर दिखाई दिए। आज दिन में तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसम गर्म रहने का अनुमान है।

जयपुर

Murari

Sep 26, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री से​ल्सियस रहने का अनुमान

जयपुर। बारिश का सीजन एक तरह से समाप्त होने के बाद राजधानी जयपुर में दिन में गर्मी के तेवर तेज हो रहे हैं। आज सवेरे से सूर्य देव के तेज तेवर दिखाई दिए। आज दिन में तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसम गर्म रहने का अनुमान है। आज दिन में राजधानी में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं प्रदेश की बात करें तो पूर्वी अंचल में भी इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे हैं। वहीं मेवाड़ अंचल में अभी गर्मी के तेवर थोड़े नरम दिखाई दे रहे हैं। वहीं रेगिस्तानी जिलों में भी गर्मी ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से​ल्सियस रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं ​रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 37 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इससे गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सूर्य के तेवरों में इजाफा, आज तापमान चढ़ने से गर्मी का रहेगा गर्मी का जोर

